أعلن النادي الأهلي المصري اليوم (الخميس) توصله إلى اتفاق ودي مع مدربه السابق مارسيل كولر، لإنهاء الأزمة المتعلقة بمستحقاته المالية.

وأوضح النادي في بيان أنه تمت تسوية كافة الجوانب المالية بين الطرفين، حيث حصل كولر على راتب 3 أشهر تعويضاً عن فسخ التعاقد، إلى جانب جميع مستحقاته المالية ومكافآته عن الموسم الرياضي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك وفقاً لما ورد في بنود التعاقد بينه وبين النادي.

وكان الأهلي قد قرر إنهاء التعاقد مع كولر في أبريل الماضي، أي قبل نحو 14 شهراً من نهاية العقد، الذي لم يتضمن بنداً ينص على وجود شرط جزائي.

وبحسب تقارير صحفية، كان كولر يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 250 ألف يورو، ما يعني أن إجمالي التعويض الذي حصل عليه نتيجة فسخ العقد قد بلغ 750 ألف يورو.