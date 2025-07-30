أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم (الأربعاء)، التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الزمالك في بيان، أن محمد إسماعيل وقّع على عقود الانتقال في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي زد.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم القادم، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق، بحسب بيان النادي.

وكان «الأبيض» قد تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنغولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبدالحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، بجانب تجديد التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.