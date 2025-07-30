أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد انتخاب الكويتي بدر الذياب رئيسا للاتحاد بالدورة الجديدة (2025 - 2029) بالتزكية.ويشغل الذياب حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، بالإضافة إلى كونه أمين الصندوق في الاتحاد الآسيوي.ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها المقرر في ديسمبر القادم بالعاصمة المصرية القاهرة، لاختيار النائب الأول، وممثل الاتحاد الآسيوي في الاتحاد الدولي، إلى جانب أربعة نواب للرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، وأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، إضافة إلى العضو النسائي بالمجلس.يُذكر أن أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي في الدورة الحالية (2021 - 2025).