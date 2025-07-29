أخلت نيابة جنوب الجيزة الكلية، سبيل النجم المصري رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، اليوم (الثلاثاء).

وكانت السلطات الأمنية المصرية قد ألقت القبض على نجم بيراميدز عقب وصوله مطار القاهرة الدولي صباح اليوم رفقة فريقه، بعد خوض معسكر تدريبي في تركيا استعداداً للموسم الجديد.

ويواجه رمضان صبحي تهمة التزوير، بسبب أداء شخص آخر الامتحانات بدلاً منه في أحد المعاهد الخاصة في محافظة الجيزة.

ونشر المحامي أشرف عبدالعزيز صورة له رفقة رمضان صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» عقب قرار الإفراج، وعلّق: «الحمد لله».

على المستوى الرياضي، لعب رمضان صبحي دوراً مؤثراً في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، إذ سجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

إجمالاً، لعب الدولي المصري 30 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل 3 أهداف وصنع 7، وتُقدر قيمته السوقية بـ1.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».