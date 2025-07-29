وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والمتابعة الطبية الفورية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وذلك على خلفية الوعكة الصحيةِ التي تعرّض لها مؤخّراً.

وتأتي توجيهاتُ الرئيس المصري حرصاً على تقديم الدعم الكامل للمُعلم حسن شحاتة، تقديراً لما قدّمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهجِ الذي تتّبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية، بحسبِ البيان الصادرِ عن رئاسة الجمهورية.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية عاجلة، الأسبوعَ الماضي، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

ويُعدّ حسن شحاتة أحد أبرز رموز نادي الزمالك عبر تاريخه، وأسطورة في كرة القدم المصرية لاعباً ومُدرباً؛ إذ سيظل إنجازُه الفريد بقيادة المنتخب المصري للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية ثلاثَ مرات متتالية كمدير فني (2006، 2008، 2010)، عالقاً في أذهان مُشجّعي كرةِ القدم.