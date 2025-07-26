تُوّج نادي الحسين إربد بلقب كأس السوبر الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه الثمين على ضيفه الوحدات بهدف دون رد، في لقاء إياب النهائي الذي أقيم مساء أمس على ملعب الحسين بمدينة إربد، وسط حضور جماهيري لافت.وسجّل يوسف أبو جلبوش «صيصا» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، مستفيداً من خطأ دفاعي للوحدات، ليمنح فريقه التفوق في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب (2-1)، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على ملعب الملك عبدالله الثاني بالتعادل 1-1.ويُعد هذا اللقب الأول للحسين إربد تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي كيم ماتشادو، الذي استهل مسيرته مع الفريق بتحقيق بطولة كبرى، مؤكداً بداية واعدة لمشروع فني يأمل أنصار النادي أن يمتد لسنوات.وجاء هذا التتويج ليُكرّس سيطرة الحسين إربد على الساحة المحلية للموسم الثاني على التوالي، بعد أن كان قد حسم لقب دوري المحترفين لموسمي 2023-2024 والموسم الماضي 2024-2025. وبهذا الإنجاز، يُحقق النادي الثنائية المحلية (الدوري + السوبر) للمرة الثانية في تاريخه.وتوج الفريق بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن ظفر باللقب في مواسم 2003، 2024، 2025.كما شكّل الفوز على الوحدات رداً مباشراً على خسارة نهائي كأس الأردن أمامه بركلات الترجيح (1-3)، التي حرمت الفريق من الظفر بثلاثية تاريخية، ليثأر الحسين إربد من تلك الخسارة بأداء منضبط وتكتيك محكم على مدار مباراتي السوبر.بهذه الثنائية، يرسّخ الحسين إربد مكانته ضمن النخبة في كرة القدم الأردنية، مؤكداً أنه لم يعد مجرد منافس، بل أحد أبرز أقطاب البطولات المحلية في السنوات الأخيرة.