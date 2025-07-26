أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (السبت)، رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي المصري في بيان رسمي: «وافق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية».

وأضاف البيان: «قامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقاً للنظام المتبع هناك، كما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي تمهيداً لتفعيل التعاقد».

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، أصبح وسام أبو علي ثاني أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي الأهلي المصري، حيث تم بيعه مقابل 6.4 مليون يورو. وتفوق عليه في ذلك صفقة الماليك إيفونا التي تمت في موسم 2016-2017 إلى تيانجين الصيني مقابل 7.2 مليون يورو.