يواجه فريق ليفربول الإنجليزي شبح فقدان نجمه المصري محمد صلاح في 8 مباريات في الموسم الجديد (2025-2026)، بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووفقاً لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإنه من المتوقع أن يغيب محمد صلاح عن ليفربول في 3 مباريات على الأقل بسبب مشاركته المٌحتملة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وأضافت أنه من المقرر أن يخوض المنتخب المصري 3 مباريات في دور المجموعات منذ انطلاق البطولة وحتى ليلة رأس السنة، وخلال هذه الفترة من المرجح أن يغيب صلاح عن 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ضد توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)، وولفرهامبتون (على أرضه)، وليدز يونايتد (على أرضه).

مع ذلك، هذا مجرد الحد الأدنى، فمنتخب مصر عادةً ما يكون من أقوى المنتخبات المشاركة، ومن المتوقع أن يتقدم خطوةً كبيرةً في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إن لم يحرز اللقب، وبإضافة جميع مراحل خروج المغلوب سيغيب صلاح عن 3 مباريات أخرى في البريميرليغ ضد فولهام (خارج أرضه)، وأرسنال (خارج أرضه)، وبيرنلي (على أرضه)، بحسب الصحيفة البريطانية.

علاوة على ذلك، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مواعيد الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ستتزامن مع كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع 10 و11 يناير 2026.

ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يغيب صلاح عن 8 مباريات لليفربول بسبب كأس الأمم الأفريقية.