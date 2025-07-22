أكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فكّر في الاعتزال دولياً، عقب تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وأوضح وزير الرياضة خلال حواره مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح فكّر في الاعتزال، لكنه تدخل، والآن العلاقة بينه وبين الكابتن حسام حسن أصبحت «سمنًا على عسلٍ».

وأضاف أنه يفتخر بمحمد صلاح في كل جلسة تجمعه بالوزراء والسفراء الأجانب، ويضع «رجلاً على رجلٍ» ويقول: «عندنا مو صلاح»، مشدداً على أن نجم ليفربول «منتجًا وطنيًا» يجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أنه أكد لمحمد صلاح خلال حديث سابق بينهما، أنه قيمة كبيرة لمصر في الدوري الإنجليزي، وينبغي عليه تجديد عقده مع نادي ليفربول.

من جهة أخرى، علّق «صبحي» على تراجع الحضور الجماهيري لمباريات منتخب مصر، حيث قال: «أنا حزينٌ من عدم ذهاب الجماهير المصرية لدعم منتخب مصر، فقد اعتادوا على الذهاب فقط للمباريات المهمة، سواء للأندية أو للمنتخب»