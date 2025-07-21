أكد إسلام حسن شحاتة، نجل أسطورة كرة القدم المصرية حسن شحاتة، أن والده سيخضع لعملية جراحية عاجلة «الليلة».

وقال إسلام شحاتة في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «الكابتن حسن شعر بتعبٍ خلال الأيام الماضية، وبعد الفحوصاتِ الطبية نصحه الأطباء بضرورة الخضوع لعمليةٍ جراحية عاجلة».

وأضاف: «سيدخل الكابتن حسن غرفةَ العمليات الليلة، وحالته مستقرةٌ إلى حدٍّ ما في الوقت الحالي».

وتحفّظ نجل الكابتن حسن شحاتة على ذكر تفاصيلِ الوعكةِ الصحية المفاجئة التي تعرض لها «المُعلم» خلال الأيام الأخيرة.

ويُعد حسن شحاتة أحد أبرز رموزِ نادي الزمالك عبر تاريخه، وأسطورة في كرةِ القدم المصرية لاعباً ومدرّباً؛ إذ سيظل إنجازه الفريد بقيادةِ المنتخب المصري للتتويجِ بلقب كأسِ الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية كمدير فني (2006، 2008، 2010) عالقاً في أذهانِ مشجعي كرة القدم.