أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (السبت)، رفضه رحيل لاعبه المالي أليوم ديانغ إلى صفوف الحزم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واعتذر الأهلي للحزم في بيان عبر موقعه الإلكتروني لنادي الحزم، مؤكداً أن أليو ديانغ ليس معروضاً للبيع ولا نية للتفريط فيه.

جاء ذلك رداً على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، بحسب بيان النادي المصري.

وكان ديانغ لعب في صفوف الخلود، الموسم الماضي (2024-2025)، قبل أن يعود للمارد الأحمر ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت أخيراً بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويمتد عقد لاعب الوسط المالي مع الأهلي حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بثلاثة ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».