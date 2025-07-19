تحوّلت سهرة فنية إلى أزمة رياضية، بعدما أعلن نادي الزمالك، اليوم (السبت)، توقيع ثلاث عقوبات صارمة ضد نجمه أحمد فتوح، على خلفية حضوره حفلاً للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي دون إذن مسبق من إدارة النادي.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الزمالك أن المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، وبعد التشاور مع مدير الكرة عبدالناصر محمد، قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب، وإيقاف مستحقاته، وتحويله للتحقيق.

وأوضح البيان أن العقوبات جاءت بسبب عدم التزام فتوح بالتعليمات الفنية، وظهوره في مناسبة عامة حتى وقت متأخر من الليل، ما اعتبرته الإدارة إخلالاً بالانضباط داخل صفوف الفريق.

ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد الزمالك تحركات قوية في سوق الانتقالات، إذ تعاقد أخيراً مع الحارس مهدي سليمان، والأنغولي شيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، كما جدد عقد نجمه عبدالله السعيد لموسمين.

وتسعى إدارة الزمالك لتطبيق سياسة انضباط صارمة تواكب المرحلة الجديدة، في ظل سعي النادي لاستعادة الاستقرار والتنافس بقوة محلياً وقارياً خلال الموسم القادم.