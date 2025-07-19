فارق أسطورة كرة القدم المغربية أحمد فرس الحياة، يوم (الأربعاء)، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراع طويل ومرير مع المرض امتد لثلاث سنوات، خضع خلالها لعلاجات دقيقة ومكثفة، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة التي قضاها في المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، حيث تكفلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمصاريف علاجه، تقديراً لإرثه الكبير ومكانته في الذاكرة الرياضية الوطنية.وفي وداعٍ يليق بالأساطير، نعى رئيسا «الكاف» و«الفيفا» اللاعب الأسطورة الراحل بكلمات تفيض تقديرا. وصفه باتريس موتسيبي بـ«القائد الاستثنائي داخل الملعب وخارجه»، مؤكداً أن إسهاماته شكّلت حجر الأساس لتألق الكرة الإفريقية اليوم. أما جياني إنفانتينو، فنعى «رمزاً خالداً وموهبة استثنائية»، معبّراً عن حزنه العميق لفقدان هدّاف المغرب التاريخي وصاحب الكرة الذهبية الإفريقية لعام 1975، قائلاً في وداع مؤثر: «فليرقد في سلام».ويُعد أحمد فرس أحد أبرز الأسماء التي طبعت مسار كرة القدم المغربية والعربية والأفريقية، إذ يُعتبر الهداف التاريخي للمنتخب الوطني المغربي برصيد 46 هدفاً، وهو رقم ظل صامداً لعقود، بما يعكس حجم التأثير الذي أحدثه داخل المستطيل الأخضر. كما يُخلّد اسمه كأول لاعب مغربي وعربي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، سنة 1976، في العام ذاته الذي قاد المنتخب الوطني إلى تحقيق لقبه القاري الوحيد حتى اليوم، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي احتضنتها إثيوبيا، وشكّلت لحظة فارقة في تاريخ الكرة المغربية.وُلد أحمد فرس سنة 1946 بمدينة المحمدية، وبدأ مسيرته الكروية سنة 1960 مع نادي شباب المحمدية، حيث تألق بشكل لافت بفضل مهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الفارق، ليُصبح سريعاً نجم الفريق الأول وأحد أبرز رموزه خلال حقبة السبعينات والثمانينات، التي عُرفت بكونها الفترة الذهبية للنادي. وعلى الصعيد الدولي، دافع فرس عن ألوان المنتخب المغربي في عدة محطات كبرى، من بينها نهائيات كأس العالم 1970 بالمكسيك، كما سجّل أول هدف أولمبي للمغرب في دورة ميونيخ 1972.طوال مسيرته، التي امتدت لأكثر من عقدين، نجح الراحل في تسجيل 231 هدفاً في مختلف المسابقات، محتلاً مكانة خاصة في سجل اللاعبين الأكثر تأثيراً في تاريخ الكرة الوطنية. وقد ظل وفياً لناديه شباب المحمدية طوال مسيرته، دون أن يبددل وجهته، مجسداً بذلك نموذج اللاعب المرتبط بقيم الوفاء والانتماء.ويُجمع الرأي العام الرياضي على أن أحمد فرس لم يكن مجرد لاعب موهوب، بل رمز من رموز مرحلة مفصلية في بناء هوية المنتخب المغربي، وصاحب بصمة خالدة في تاريخ الرياضة بالمملكة.وأعرب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، باسمه وباسم مكونات الجامعة كافة، عن حزنه العميق لرحيل أحد أعمدة الكرة المغربية، موجّهاً خالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولكل أفراد الأسرة الكروية الوطنية.