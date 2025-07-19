عبّر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استيائه من الحملة الإعلامية والجماهيرية التي يتعرض لها مهاجم النادي الأهلي المصري، وسام أبو علي، عقب أزمته الأخيرة مع ناديه.

وفي بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال الاتحاد إنه يتابع بـ«بالغ القلق والأسف» ما يواجهه أبو علي من «تشكيك وإساءات غير مبررة» على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل، على خلفية استبعاده من معسكر الأهلي في تونس بسبب غيابات ومخالفات إدارية.

وأكد الاتحاد أن وسام أبو علي يُعد من العناصر الأساسية في المنتخب الفلسطيني، وأنه لطالما أظهر التزاماً وانضباطاً داخل وخارج الملعب، مشدداً على رفضه التام لأي مساس بـ«هويته الوطنية أو المهنية».

ودعا الاتحاد الفلسطيني نظيره المصري، ورئيسه هاني أبو ريدة، إلى التدخل لحماية اللاعب، كما طالب إدارة الأهلي بتهدئة الأجواء وتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن لاعبيها.

واختتم البيان بتجديد التقدير للنادي الأهلي وتاريخه، متمنياً التوفيق لأبو علي في مسيرته، وللأهلي في استحقاقاته القادمة.