أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه عبد الله السعيد، لمدة موسمين، ليستمر في صفوف الفريق حتى 2027.

وأوضح النادي في بيان، أن عبد الله السعيد - 40 عاماً- وقع على عقود التجديد في جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم القادم، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق، بحسب بيان النادي.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنغولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.