أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الخميس)، استبعاد مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس، لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد.

وكشف النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي قرر عقب التشاور مع الإسباني خوسيه ريبييرو مدرب الفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غداً (الجمعة) لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

جاء ذلك نظراً إلى عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، فضلاً عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن، بحسب البيان الصادر.

وكان الأهلي وقع عقوبة مالية على وسام أبو علي لعدم التزامه في الأيام الماضية بقرارات النادي.

ويضغط المهاجم الفلسطيني على إدارة الأهلي للموافقة على رحيله إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي هذا الصيف، بينما يحاول مسؤولو النادي إقناعه بالاستمرار للحاجة إلى جهوده الفنية.

ويمتد عقد وسام أبو علي مع الأهلي حتى 30 يونيو 2028، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 4 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».