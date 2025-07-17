توفي الدكتور ميمي عبدالرازق، مدرب المصري البورسعيدي السابق، ورئيس لجنة التخطيط بالنادي، اليوم (الأربعاء)، عن عمر ناهز 65 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعى النادي المدرب الراحل في بيان قال فيه: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور ميمي عبدالرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي الذي وافته المنية منذ قليل».

وأضاف البيان: «يعد ميمي عبدالرازق واحداً من رموز النادي وأحد أبرز من صاغوا تاريخه، ويتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل وأبنائه وأصدقائه ومحبيه وسائر جماهيره، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان المصري قد كلّف أخيراً الدكتور ميمي عبدالرازق برئاسة لجنة التخطيط، عقب قيادته الفريق في المرحلة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي، التي حقق خلالها المركز الرابع، ما أهله للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.