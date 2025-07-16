رفع الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري، راية التمرد ضد ناديه، بعدما أصر على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

على الرغم من إعلان النادي الأهلي رفض العروض المقدمة لمهاجمه، مؤكداً حاجته الماسة إلى جهوده في المرحلة القادمة، إلا أن أبو علي يصر على الرحيل. وقد أثار الجدل بنشره تعبيرات ضاحكة عقب البيان الرسمي للنادي عبر حسابه على «إنستغرام»، ليثير العديد من التساؤلات حول موقفه.

وكان من المقرر أن يخضع وسام أبو علي لأشعة الرنين أمس (الثلاثاء)، لكنه تغيب عن الموعد، ما دفع النادي المصري لإظهار «العين الحمراء» للاعب بتوقيع عقوبة مالية عليه.

ويرغب أبو علي في الانضمام إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي هذا الصيف، رغم ضغوط مسؤولي الأهلي عليه للاستمرار في صفوف الفريق الموسم القادم.

وفي الساعات الماضية، تعرض الدولي الفلسطيني لانتقادات حادة من بعض مشجعي الأهلي على «إنستغرام»، ما دفعه إلى إغلاق حسابه.

ويمتد عقد وسام أبو علي مع الأهلي حتى 30 يونيو 2028، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 4 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».