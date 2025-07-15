أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب الأول.

وقال الاتحاد العُماني في بيان: «يعلن مجلس الإدارة عن التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة القادمة، ضمن جهود الاتحاد لتعزيز أداء المنتخب في الاستحقاقات القادمة».

من جانب آخر، قرر الاتحاد تعيين المدرب الوطني حمد العزاني مديراً فنياً لمنتخب الشباب، مع تكليفه مؤقتاً بمهمة مساعد مدرب المنتخب الأول خلال فترة التصفيات.





ويشارك منتخب عمان في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، رفقة السعودية، إندونيسيا، العراق، قطر، الإمارات، على أن تجرى القرعة، الخميس القادم.

وسيتم تقسيم المنتخبات خلال منافسات الملحق إلى مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المُرتقبة في العام القادم.

وستقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع، وتم تأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد القطري كجهتين مُضيفتين للمباريات.