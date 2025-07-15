أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع أحمد شريف، مهاجم فريق فاركو، لمدة خمسة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب بيان النادي، وقع أحمد شريف على عقود الانتقال في جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة استعداداً للموسم القادم، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك فيها الفريق، وفقاً للبيان.

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع مهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنغولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

ومن المتوقع أن لا يتوقف ميركاتو الزمالك عند 4 صفقات فقط، حيث توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب الفلسطيني آدم كايد لضمه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق بريدا الهولندي، ومن المقرر إعلان الصفقة خلال الساعات القادمة.