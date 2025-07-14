أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي، (الإثنين)، إحالة نجمه السابق عضو الجمعية العمومية مصطفى يونس إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضده، على خلفية تصريحات مسيئة وجهها للنادي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.

وجاء قرار النادي الأهلي المصري بعد استعراض مجلس الإدارة مذكرة من إدارة الشؤون القانونية بالنادي، تضمنت مجموعة من الفيديوهات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تصريحات منسوبة إلى يونس تُعد إساءة لسمعة النادي وقياداته، إثر جدل متصاعد حول علاقة يونس بالنادي، مع اتجاه قوي لشطب عضويته في حال ثبوت الإدانة.

وبدأت الأزمة بين مصطفى يونس والنادي الأهلي تتصاعد خلال الأشهر الأخيرة، إذ وجه يونس الملقب بـ«بيكنباور الكرة المصرية»، انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي عبر قناته على يوتيوب وبرامج تلفزيونية، تضمنت هذه الانتقادات هجوما على سياسات الإدارة في التعاقدات، خصوصا الشرط الجزائي في عقد المدرب السابق مارسيل كولر، الذي بلغت قيمته ما يعادل 14 شهرا من راتبه بعد إقالته.

كما اتهم يونس الإدارة بالمسؤولية عن أزمات داخلية، مثل استبعاد نجله من ناشئي النادي، وأزمة اللاعب إمام عاشور مع محمد الشناوي، فضلا عن تلميحات بـ«الفساد» في إدارة النادي، وقبل أيام وجه يونس انتقادات لاذعة للإدارة بسبب صفقات الفريق، معتبرا أنها تُكلف النادي أموالا طائلة دون جدوى، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن عقد كولر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في 12 يوليو، رد يونس على أنباء تقديم النادي بلاغا ضده إلى النائب العام، قائلا في فيديو على يوتيوب: «يشرفني أتحاكم عشان الأهلي، ولو رحت للنائب العام هقول كلام مش هينفع أقوله دلوقتي»، وهذه التصريحات أثارت غضب قطاع واسع من جماهير الأهلي، خصوصا بعد ظهوره في برامج إعلامية مرتبطة بنادي الزمالك، ما دفع البعض للتشكيك في ولائه للنادي.

وتشير مصادر داخل النادي إلى وجود اتجاه قوي لعرض شطب عضوية يونس على الجمعية العمومية حال ثبوت إدانته، لحماية سمعة النادي ومبادئه، كما طالب الإعلامي أحمد شوبير، عبر «قناة الأهلي»، يونس بتقديم بلاغ للنائب العام إذا كان لديه أدلة على اتهاماته، داعيا النادي إلى اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة للتحقيق في تصريحاته.

ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها يونس الجدل، ففي 2016 اتهم يونس الأهلي باستخدام نفوذ وكالة الأهرام الإعلانية لتفريغ الأندية الأخرى من اللاعبين، وهي تصريحات أثارت غضب الجماهير، كما دخل في نزاع مع لاعب الأهلي السابق مصطفى «عفروتو» في فبراير الماضي، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب تصريحات مسيئة.