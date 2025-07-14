أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم (الإثنين)، تعاقده مع عمرو ناصر، مهاجم فريق فاركو، لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح بيان الزمالك، أن عمرو ناصر وقع على عقود الانتقال في جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي المصري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم القادم، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق، حسبما أشار البيان.

وكان الزمالك قد أعلن أمس (الأحد)، تعاقده مع مهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنغولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الرياض السابق، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.