تتصاعد الأزمة بين نجمي الكرة المصرية السابقين، الإعلامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، ولاعب الأهلي والمنتخب السابق محمد عمارة، على خلفية ما وصفه شوبير بـ«تهديد» تلقاه عبر تطبيق الواتساب.

وأعلن «شوبير» عبر صفحتيه الرسميتين على فيسبوك ومنصة إكس نيته تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام الثلاثاء، للتحقيق في الواقعة، دون الكشف عن تفاصيل الرسالة المزعومة أو طبيعة الخلاف بينهما.

وفي منشوره، كتب شوبير: «وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب، لذلك سأتقدم يوم الثلاثاء بإذن الله ببلاغ إلى سيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد».

من جانبه، نفى محمد عمارة بشدة اتهامات شوبير في تصريحات لصحف محلية، مؤكداً أنه لم يرسل أي تهديدات، وقال: «لم يحدث، ولم أقم بإرسال رسائل تهديد، شوبير يحاول تحويل الأمور إلى اتجاه آخر».

وأوضح عمارة أن ما حدث كان مجرد محادثة عادية جدا، لكن شوبير، بحسب قوله، حولها إلى خلاف دون مبرر. كما أعلن «عمارة» عزمه نشر المحادثة كاملة خلال الساعات القادمة بعد استشارة محاميه، مؤكدا أن الحقيقة ستتضح للجميع.

يأتي هذا التوتر في سياق تصريحات سابقة أدلى بها عمارة، انتقد فيها أوضاع غرفة ملابس النادي الأهلي، مشيرا إلى وجود خلافات ومشكلات كبيرة، واقترح بيع لاعبين بارزين مثل أحمد سيد (زيزو)، وإمام عاشور، والفلسطيني وسام أبو علي لاستعادة الهدوء داخل الفريق.

هذه التصريحات أثارت غضب «شوبير»، الذي رد عبر برنامجه «حارس الأهلي» على قناة النادي، نافياً وجود أي مشكلات داخل الفريق، ومتهماً عمارة بإثارة الفتنة وإلحاق الضرر بالنادي.

ووصف «شوبير» تصريحات «عمارة» بأنها تنم عن غيرة وحقد، مؤكداً أنها لا تعبر عن روح أبناء النادي الأهلي.

وأضاف أنه لا يمكن أن يختلف أحد على محمد عمارة كلاعب، ولكن هناك أموراً لا يمكن السكوت عليها والنادي الأهلي قام بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الماضية، والفريق خسر أفريقيا والجميع حزين وفاز بالدوري.

وتابع: «محمد عمارة تواجد مع أجيال عظيمة داخل النادي الأهلي ولو هناك معلومة يعرفها أطالبه بأن يأتي بالدليل ويعرف الكل، فهل قام زيزو أو تريزيجيه بكسر شيء ما داخل النادي»، مضيفاً: «أقول لمحمد عمارة بأن أي اتهام يأتي بالباطل يكون بسبب حالة الحقد والغيرة من الأهلي، وأبناء الأهلي لا يفعلون هذا الأمر نهائياً».