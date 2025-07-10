أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، إلغاء لجنة التخطيط والتطوير بالنادي؛ بعد التعاقد مع جون إدوارد لتولي منصب المدير الرياضي.

وأوضح بيان القلعة البيضاء، أن اللجنة التي ضمّت كلاً من: عمرو الجنايني، حازم إمام، وأحمد حسام «ميدو»، أدّت عملها على الوجه الأكمل منذ تشكيلها وحتى انتهاء دورها، بصورة حضارية تعكس الرغبة من جانب جميع أعضائها في توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق النجاح المأمول لكرة القدم داخل نادي الزمالك في الفترة القادمة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة قدّمت مجهودات كبيرة في فترة تجاوزت سبعة أشهر، فيما يخص ملف كرة القدم، وانتهت بتقديم توصيات لهيكلة كاملة لقطاع كرة القدم إلى مجلس الإدارة، الذي اعتمد التوصيات وبدأ بالفعل في تنفيذها.

وتعاقد الزمالك مؤخراً مع البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الرياض السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم