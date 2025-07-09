تقدَّم أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب النادي الأهلي، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك.

وكان زيزو قد انتقل إلى صفوف الأهلي الشهر الماضي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

وتضمنت شكوى زيزو، المقدّمة إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، مطالبته بالحصول على 82.5 مليون جنيه، وهي قيمة مستحقات مالية متأخرة، إضافة إلى مكافأة الفوز بلقب كأس مصر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 14 يوليو الجاري لعقد جلسة استماع للنظر في الشكوى المقدّمة من اللاعب ضد ناديه السابق.

يذكر أن صفقة انضمام زيزو إلى الأهلي أحدثت ضجة كروية كبيرة في الشارع الرياضي المصري، كونه أهم لاعب في صفوف الزمالك على مدار المواسم الأخيرة.