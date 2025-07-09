أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اشترى فيلا فاخرة في تركيا خلال فترة قضاء عطلته الصيفية الأخيرة.

وأوضح موقع «CNN Turk» أن صلاح أُعجب بشدة بمدينة بودروم، ما دفعه للاستثمار فيها بشكل كبير، حيث اشترى فيلا فاخرة في حي كوتشوك بوك - غوندوغان بنحو 400 مليون ليرة تركية (أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار).

وأضاف أن صلاح تصدر عناوين الصحف في الأيام الأخيرة بعد أن دفع 60 ألف ليرة تركية فاتورة عشاء في أحد مطاعم الأسماك الفاخرة.

وعاد محمد صلاح إلى ليفربول هذا الأسبوع، للالتحاق بمعسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

والتقطت عدسات الكاميرات دخول محمد صلاح بسيارته إلى مركز «أكسا»، أمس (الثلاثاء)، ويبدو عليه الحزن الشديد بسبب وفاة زميله ديوغو جوتا في حادث سير.

ولم يحضر محمد صلاح جنازة زميله ديوغو جوتا في البرتغال يوم السبت الماضي، واكتفى بنعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: «أنا حقًا عاجز عن الكلام، لم أتخيل أن هناك شيئًا قد يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد العطلة».



