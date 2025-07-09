أعلن موقع رابطة الدوري العراقي اختتام منافسات الموسم الكروي 2024/2025، الذي استمر لمدة 9 أشهر و14 يوماً، مؤكداً توافق هذه الفترة مع المعايير الزمنية المعتمدة في الدوريات الكبرى عالمياً. وشارك في البطولة 20 فريقاً.وأظهرت إحصائية نشرها الموقع مقارنة بين مدة الموسم العراقي ونظيراتها في عدد من الدوريات الأوروبية والآسيوية، حيث سجل الدوري الإسباني 9 أشهر و15 يوماً، الإنجليزي 9 أشهر و10 أيام، الإيطالي 9 أشهر و11 يوماً، الفرنسي 9 أشهر و14 يوماً، السعودي والياباني 9 أشهر و16 يوماً.وأكد الموقع أن هذه المقاربة في مدة الموسم تدل على تطور تنظيم المسابقة واحترافية إدارة دوري نجوم العراق، بما يتوافق مع المعايير العالمية لإدارة البطولات المحلية.وأشار إلى أن التحدي القادم يكمن في ضبط موعد انطلاق الموسم الجديد لتجنب التراكم الزمني بين المواسم، لافتاً إلى أن الموسم الماضي انتهى في 15 يوليو بينما اختُتم الموسم الحالي في 4 يوليو، ما يشير إلى تحسن في الجدولة الزمنية لكنه يحتاج لمزيد من التنسيق.وشدد على أن الهدف المستقبلي يتمثل في مزامنة ختام الدوري العراقي مع الدوريات الأوروبية أو تقليل الفارق الزمني إلى الحد الأدنى، ما يمنح الأندية واللاعبين فرصاً أفضل للتحضير للاستحقاقات القارية والدولية.كما أوضح أن هناك تخطيطاً مستمراً للوصول إلى روزنامة متكاملة خلال العام أو العامين القادمين، تتضمن إقامة بطولة الكأس المحلية بالتوازي مع الدوري، على غرار التجارب العالمية، لتعزيز التنافسية وتطوير كرة القدم العراقية على المدى البعيد.