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توج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على شباب بلوزداد بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما أمس في نهائي المسابقة.

وسجل رياض بن عياد، وأحمد خالدي ثنائية اتحاد العاصمة في الدقيقتين (9 و13).

ويضيف اتحاد العاصمة هذا الإنجاز إلى سجله بعد أن حصد اللقب في أعوام (1981-1988-1997-1999-2001-2003-2004-2013).
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