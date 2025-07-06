انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات، التي تستمر إلى 26 يوليو الجاري على أرضية 6 ملاعب بـ4 مدن مغربية.وانطلقت المباراة الافتتاحية لهذه المنافسات في الملعب الأولمبي بالرباط بين كل من المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الوطني الزامبي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لهذه البطولة القارية.وستتنافس أفضل المنتخبات الأفريقية النسائية بحثاً عن التتويج باللقب القاري، حيث يدخل منتخب المغرب بطموحات كبيرة لبلوغ النهائي، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة 2022، حين بلغ المباراة النهائية لأول مرة في مساره.