أكد تقرير صحفي، اقتراب مهاجم النادي الأهلي المصري الفلسطيني وسام أبو علي، من الانضمام إلى صفوف الريان القطري، الصيف الجاري.

ورغم إعلان الأهلي رفض العروض المقدمة لمهاجمه وسام أبو علي واستمراره وفقا للرؤية الفنية لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة، إلا أن صحيفة «الراية» القطرية، أكدت أن الدولي الفلسطيني أبدى رغبته الكاملة في الانتقال إلى الريان القطري.

وأضافت أن أحد ممثلي الريان تواجد في القاهرة خلال الساعات الماضية، للتفاوض مع الأهلي للتفاوض المباشر وحسم الصفقة.

وتابعت أن من المُنتظر أن تحسم الصفقة خلال أيام قليلة، ثم يصل اللاعب إلى الدوحة للخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي.

ويمتد عقد وسام أبو علي مع الأهلي المصري حتى 30 يونيو 2028، وتقدر قيمته السوقية بأربعة ملايين يورو، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت».