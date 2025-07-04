أعلن نادي الدحيل اليوم إقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في هولندا وذلك تحضيراً للموسم الجديد 2025-2026.وحدد النادي في بيان له عبر منصة «إكس» يوم 18 يوليو الجاري موعداً لانطلاق المعسكر الذي سيستمر حتى الرابع من أغسطس القادم ويتخلله خوض بعض المباريات الودية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.كان الدحيل قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر التعاقد مع المدرب الجزائري جمال بلماضي خلفاً للفرنسي كريستوف غالتييه الذي انتهى عقده، كما نجح بضم المهاجم الجزائري عادل بولبينة قادماً من نادي بارادو الجزائري، والسنغالي يوسف سبالي قادماً من نادي ريال بيتيس الإسباني.وافتتح سلسلة تعاقداته بضم المهاجم البولندي كشيشتوف بياتيك لاعب فريق باشاك شهير التركي.وأنهى فريق الدحيل الموسم المنقضي 2024 - 2025 في المركز الثاني للترتيب العام للدوري، وسيمثل قطر في دوري أبطال آسيا للنخبة في الدور التمهيدي، حيث يواجه فريق سيباهان الإيراني سبتمبر القادم.