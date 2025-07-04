أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان أن فيريرا وقع عقدا يمتد لموسم واحد، بحضور جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي.

وجاء التعاقد مع المدرب البلجيكي بعد مفاضلة بين عدد من المدربين لاختيار الأنسب لقيادة الفريق، وذلك بالتنسيق بين المدير الرياضي ومجلس إدارة النادي، حسبما ذكر البيان.

وتُعد هذه التجربة الأولى لفيريرا في الدوري المصري، إلا أنه ليس غريباً على كرة القدم العربية، حيث سبق له تدريب فريقي الفتح والرياض السعوديين، إضافة إلى شغله منصب المدرب المساعد في فريق الشباب.

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق توجيه الشكر للمدرب أيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، والتي توجت بحصوله على بطولة كأس مصر.

كما شمل الشكر جهازه المعاون الذي ضم: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير وحمادة السيد مدربين مساعدين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللاً للأداء، إضافة إلى وائل القباني مديرًا للكرة.

وعلى صعيد اللاعبين، أعلن الزمالك رحيل محترفه التونسي حمزة المثلوثي بعد الاستقرار على عدم تجديد عقده، إضافة إلى اعتزال الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق (شيكابالا).