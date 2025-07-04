شهد الوسط الرياضي المصري اليوم (الجمعة) حالة من الحزن العميق عقب الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي، مهاجم فريق الناشئين بنادي طلائع الجيش (مواليد 2009)، إثر حادثة قطار مأساوية وقعت صباحاً في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.وبحسب المعلومات الأولية، فقد وقعت الحادثة أثناء محاولة اللاعب عبور مزلقان سكة حديد برفقة صديقه يوسف أبو النصر، في توقيت تزامن مع مرور قطار سريع، ما أدى إلى اصطدام القطار بهما ووفاتهما على الفور.وأكدت مصادر أمنية أن الحادثة نتجت عن اجتياز المزلقان المغلق في وقت غير مناسب، الأمر الذي تسبب في الاصطدام العنيف، وأسفر عن وفاة الشابين في موقع الحادثة. وتم نقل جثمانيهما إلى أحد المستشفيات القريبة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات.وشهدت مدينة طوخ جنازتين منفصلتين للشابين، حيث تم تشييع جثمان يوسف الشيمي من مسجد العمري وسط حضور كثيف من الأهالي وأصدقائه في أجواء طغى عليها الحزن والانهيار، في حين تم تشييع جثمان صديقه من مسجد قريته نامول.وكان الشيمي يُعد من أبرز المواهب الواعدة في قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، وسبق أن لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بفضل أدائه اللافت وإمكانياته الفنية العالية، حيث كان يُمنّى النفس بالصعود إلى الفريق الأول وتمثيل مصر على المستوى الدولي.وقد نعى نادي طلائع الجيش لاعبه الراحل بكلمات مؤثرة، كما تلقى النادي التعازي من عدد كبير من الأندية والرموز الرياضية في مصر، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لخسارة لاعب شاب كان يمثل نموذجاً للأمل والطموح في الكرة المصرية.وتستمر التحقيقات من قبل الجهات المختصة، وسط مطالبات بتشديد إجراءات السلامة في المزلقانات للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة التي تحصد أرواح الأبرياء، خصوصاً من فئة الشباب.رحل يوسف الشيمي في عمر الزهور، تاركاً خلفه مسيرة قصيرة لكنها لامعة، وحلماً لم يكتمل في الملاعب المصرية.