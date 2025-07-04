أكد عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك المصري مدحت العدل أن إدارة ناديه تتجه لدعوة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، للمشاركة في مهرجان اعتزال قائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وأوضح العدل عبر قناة ناديه أن رونالدو سيحضر مهرجان اعتزال شيكابالا حال تلقيه دعوة رسمية، والأمر نفسه بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح.

وتابع: «إذا كانت كرة القدم بها سحر فسيكون اسمه شيكابالا، فهو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم وأعشقه جداً، فهو شخص صاحب قلب طيب وأبيض ويحب الجميع».

وأعلن شيكابالا، أمس (الخميس)، اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مسيرة مليئة بالإنجازات الجماعية والفردية.

وترك شيكابالا، أسطورة الزمالك، بصمة ذهبية في مباراته الأخيرة بقميص الفارس الأبيض، إذ سجل ركلة ترجيح تُوِّج بها الزمالك بلقب كأس مصر 2024-2025 على حساب بيراميدز، الشهر الماضي.

وخاض الفهد الأسمر 397 مباراة بقميص نادي الزمالك في مختلف المسابقات، سجل خلالها 70 هدفاً وقدم 89 تمريرة حاسمة، وتوج بـ15 لقباً مع القلعة البيضاء، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أبرز تجارب شيكابالا الاحترافية كانت مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، كما خاض تجربة في صفوف الدوري السعودي بقميص الرائد.