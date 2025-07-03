أعلن محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك المصري، اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مسيرة مليئة بالإنجازات الجماعية والفردية.

وقال شيكابالا عبر قناة «إم بي سي مصر 2» حول مسيرته مع كرة القدم: «الرحلة انتهت».

وترك شيكابالا، أسطورة الزمالك، بصمة ذهبية في مباراته الأخيرة بقميص الفارس الأبيض، إذ سجل ركلة ترجيح تتويج الزمالك بلقب كأس مصر 2024-2025 على حساب بيراميدز، الشهر الماضي.

وخاض شيكابالا 397 مباراة بقميص نادي الزمالك في مختلف المسابقات، سجل 70 هدفاً وقدم 89 تمريرة حاسمة، وتوج بـ15 لقباً مع القلعة البيضاء بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أبرز تجارب شيكابالا الاحترافية كانت مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، كما خاض تجربة في صفوف الدوري السعودي بقميص الرائد.