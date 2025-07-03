وصل البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الرياض السابق، إلى العاصمة المصرية القاهرة، منذ قليل، تمهيدا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضحت القناة الرسمية للنادي المصري أن فيريرا سيعقد جلسة مع المدير الرياضي للزمالك جون إدوارد،، لحسم التفاصيل النهائية، ومن ثم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفارس الأبيض لمدة عامين.

وكان الزمالك قد أعلن عن توجيه الشكر للمدرب أيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها، والتي توِّجت بحصوله على بطولة كأس مصر، إضافة إلى جهازه المعاون، الذي ضم كلّا من: أيمن عبد العزيز مدربا عاما، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربين مساعدين، وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال، ومحمد الشافعي معدّا بدنيّا، ومحمد طارق محللا للأداء، إضافة إلى وائل القباني مديرا للكرة.

كما شمل التغيير الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي سنوات طويلة.

وعلى صعيد اللاعبين، أعلن الزمالك رحيل محترفه التونسي حمزة المثلوثي بعد الاستقرار على عدم تجديد عقده، كما وجّه الشكر لمحمد عبدالشافي بعدما قرر اعتزال كرة القدم، في حين لم يتضح بعد مصير محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق، في الموسم القادم، في ظل تقدمه في العمر (39 عاما) وتقلص دوره الفني في الفريق.