أعلن الأهلي المصري، عودة المهاجم محمد شريف إلى صفوفه في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع الخليج.

وأوضحت القناة الرسمية للنادي المصري، أن محمد شريف انضم للفريق بعقد مدته 5 سنوات.

وكان المهاجم الدولي قد لعب في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2019 إلى 2023، ثم انضم إلى الخليج لمدة موسمين.

ولعب محمد شريف 59 مباراة بقميص الخليج، سجل 9 أهداف وصنع هدفين، وتراجعت قيمته السوقية إلى 750 ألف يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

إجمالا، لعب شريف 307 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، سجل 88 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ11 بطولة جميعها مع الأهلي المصري.