بدأ نادي الزمالك المصري اتخاذ قرارات ملموسة لاستعادة أمجاد فريقه الأول لكرة القدم، بعد أن ظهر بمستوى مخيب للآمال في معظم البطولات التي شارك فيها في الموسم المنصرم.

واكتفى الزمالك بحصد لقب كأس مصر موسم 2024-2025 على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، بينما خسر لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي، وودع كأس الرابطة من دور المجموعات، وحل في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة. أما على الصعيد القاري، فقد فشل في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، إذ خرج من ربع نهائي البطولة على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي في مفاجأة مدوية.

الغضب الجماهيري دفع إدارة القلعة البيضاء إلى اتخاذ القرار الأهم بتعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ومنحه كافة الصلاحيات.

جون إدوارد يبدأ عملية التغيير بالنادي

عقب تولي جون إدوارد مهمته الصعبة لإعادة الزمالك إلى مكانته المعهودة، أعلن النادي توجيه الشكر للمدرب أيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها، والتي توجت بحصوله على بطولة كأس مصر، إضافة إلى جهازه المعاون الذي ضم كلا من: أيمن عبد العزيز مدربا عاما، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربين مساعدين، وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال، ومحمد الشافعي معدا بدنيا، ومحمد طارق محللا للأداء، إضافة إلى وائل القباني مديرا للكرة.

كما شمل التغيير الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي سنوات طويلة.

ويتجه الزمالك للإعلان عن التعاقد مع المدرب البرتغالي يانيك فيريرا، المدرب السابق للفريق، خلال الساعات القادمة.

على صعيد اللاعبين، أعلن الزمالك رحيل محترفه التونسي حمزة المثلوثي بعد الاستقرار على عدم تجديد عقده، كما وجه الشكر لمحمد عبدالشافي بعدما قرر اعتزال كرة القدم، في حين لم يتضح بعد مصير محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق، في الموسم القادم، في ظل تقدمه في العمر (39 عاما) وتقلص دوره الفني في الفريق.

التغيير الإداري.. ميدو يرحل

التغيير طال أيضا الجانب الإداري، إذ أعلن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، اليوم رحيله عن منصبه وعودته لتقديم برنامجه التلفزيوني «أوضة اللبس».

جاء قرار ميدو في وقت تراجع صلاحياته في النادي لصالح المدير الرياضي جون إدوارد، الذي يضع حاليا اللمسات الأخيرة على ملف المدرب الجديد، ومن ثم استكمال ملف اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة.