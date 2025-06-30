أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، أن بلاده باتت قريبة من استضافة بطولة كأس السوبر المصري 2025-2026.

وأوضح اليوسف في تصريحات لصحيفة «الجريدة» الكويتية، أن المفاوضات مع الاتحاد المصري بشأن استضافة البطولة في نوفمبر المقبل، وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأضاف: «نبحث أيضاً إمكانية تنظيم بطولة كأس السوبر الفرنسي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن».

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق: الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، إضافة إلى فريق رابع لم يُحدد بعد، مع وجود احتمال كبير بمشاركة بيراميدز.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس السوبر المصري، بعد تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك بالركلات الترجيحية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، يليه الزمالك بأربعة ألقاب، بينما فاز كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش باللقب مرة واحدة.