أعلن نادي أم صلال القطري، اليوم الإثنين، عودة الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق.



ورحب النادي القطري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعودة المدرب لتدريب الفريق الموسم المقبل 2025-2026.



وسبق للمدرب الفرنسي أن قاد أم صلال خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نوفمبر 2024، وخاض خلالها 45 مباراة، حقق خلالها 19 انتصاراً، مقابل 11 تعادلاً و15 هزيمة.



ويمتلك كارتيرون سجلاً تدريبيّاً حافلاً في المنطقة العربية، إذ تولى تدريب أندية النصر والتعاون والاتفاق في الدوري السعودي، إضافة إلى وادي دجلة والأهلي والزمالك في الدوري المصري، فضلاً عن تجربته مع الرجاء البيضاوي المغربي.



وكانت آخر محطاته التدريبية مع نادي سباهان أصفهان الإيراني، قبل أن يرحل عنه في الشهر الجاري.