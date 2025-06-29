أصدرت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم (الأحد)، حكمًا بسجن لاعب النادي الأهلي السابق أحمد عادل لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة التسبب في إحداث عاهة مستديمة لشخص خلال مشاجرة عنيفة وقعت في قرية مارينا الساحلية بمحافظة مطروح في أغسطس 2024.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس المتهم الثاني في القضية، مصطفى.م، لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء بالضرب على أحمد عادل، كرد فعل على الحادث.

بدأت الأحداث في أغسطس 2024، عندما اندلع خلاف بين ابنة أحمد عادل، البالغة من العمر 14 عامًا، وأبناء المتهم الثاني مصطفى.م في قرية مارينا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في الساحل الشمالي خلال فصل الصيف.

ووفقًا للتحقيقات، حاول مصطفى.م فض النزاع بين ابنه وابنة اللاعب السابق، لكن الوضع خرج عن السيطرة عندما حضر أحمد عادل إلى مكان الحادث.

وبحسب المحضر الرسمي، اعتدى أحمد عادل بالضرب على مصطفى.م، مما تسبب في إصابته بكسر في كاحله الأيمن، أُثبت لاحقًا أنه أدى إلى عاهة مستديمة بنسبة عجز 5% بناءً على تقرير طبي.

وبعد الحادث، توجه الطرفان إلى قسم شرطة مارينا وحررا محاضر متبادلة، واتهم أحمد عادل المتهم الثاني بالتحرش اللفظي بابنته، وهي تهمة خطيرة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرياضية، خصوصا مع شهرة أحمد عادل كلاعب سابق في النادي الأهلي.

وقضت المحكمة ببراءة مصطفى.م من تهمة التحرش، مستندة إلى عدم كفاية الأدلة ووجود تناقضات في أقوال الشهود.

في المقابل، أثبتت التحقيقات أن أحمد عادل تسبب في الإصابة البالغة، بينما أقر مصطفى.م بتعديه بالضرب على أحمد عادل كرد فعل.