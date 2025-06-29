أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عودة النجم حسن الهيدوس إلى قائمة المنتخب القطري، بعد فترة من الاعتزال الدولي أعقبت مشاركته في كأس آسيا 2023.وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الهيدوس سينضم للمنتخب خلال المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في شهر أكتوبر القادم، حيث تستضيف قطر إحدى مجموعتي التصفيات، على أن تُجرى قرعة المرحلة الجديدة يوم 17 يوليو القادم.وكان الهيدوس أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب قيادة «العنابي» إلى التتويج بلقبه القاري الثاني في نهائيات كأس آسيا 2023، بعد فوزه في المباراة النهائية على الأردن بنتيجة 3–1.ويُعد لاعب السد من الأسماء البارزة في تاريخ الكرة القطرية، حيث خاض 184 مباراة دولية وسجل 42 هدفًا، وساهم في تتويج المنتخب بلقب كأس آسيا عامي 2019 و2023، بالإضافة إلى إحراز كأس الخليج «خليجي 22» عام 2014. وعلى صعيد الأندية، توج مع السد بالدوري القطري أربع مرات، وكأس الأمير ست مرات، إلى جانب بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2011.