جدّدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم الثقة بهاشم حيدر رئيسًا للاتحاد، لولاية سابعة على التوالي، بعد أن أعيد انتخابه بالتزكية، ليستمر في منصبه حتى عام 2029.ويشغل حيدر، البالغ من العمر 66 عامًا، رئاسة الاتحاد منذ عام 2001، وقد حافظ على موقعه طيلة 24 عامًا، في أغلبها عبر التزكية، باستثناء انتخابات عام 2021 التي شهدت منافسة من اللاعب الدولي السابق موسى حجيج.وعلى الصعيد القاري، يواصل حيدر أداء مهماته كنائب لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى ترؤسه لجنة الإصلاح المسؤولة عن تحديث أنظمة الاتحاد بما يواكب تطور كرة القدم الآسيوية ويعزز حوكمتها.