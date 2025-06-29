تابعوا عكاظ على
Google News Account
جدّدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم الثقة بهاشم حيدر رئيسًا للاتحاد، لولاية سابعة على التوالي، بعد أن أعيد انتخابه بالتزكية، ليستمر في منصبه حتى عام 2029.

ويشغل حيدر، البالغ من العمر 66 عامًا، رئاسة الاتحاد منذ عام 2001، وقد حافظ على موقعه طيلة 24 عامًا، في أغلبها عبر التزكية، باستثناء انتخابات عام 2021 التي شهدت منافسة من اللاعب الدولي السابق موسى حجيج.

وعلى الصعيد القاري، يواصل حيدر أداء مهماته كنائب لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى ترؤسه لجنة الإصلاح المسؤولة عن تحديث أنظمة الاتحاد بما يواكب تطور كرة القدم الآسيوية ويعزز حوكمتها.
أخبار ذات صلة
 
حسن الهيدوس يتراجع عن الاعتزال الدولي
حسن الهيدوس يتراجع عن الاعتزال الدولي
محمد عبد الشافي نجم الزمالك المصري يعتزل كرة القدم
محمد عبد الشافي نجم الزمالك المصري يعتزل كرة القدم