أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، انتهاء مسيرة قائده محمد عبد الشافي مع الفريق رسمياً، بعد رحلة حافلة بالإنجازات والألقاب الجماعية.

وكتب حساب الزمالك على «فيسبوك»: «الانتماء والتاريخ، محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، سيظل دائماً في قلوبنا. شكراً يا شيفو على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك».

وكان عبد الشافي قد قرر اعتزال كرة القدم في الموسم الماضي، إلا أن أزمة الظهير الأيسر في الزمالك دفعته لتأجيل القرار لموسم إضافي، قبل أن يتعاقد «الفارس الأبيض» مع المغربي محمود بنتايك، وعودة أحمد فتوح للمشاركة.

وخاض عبد الشافي 218 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة، وتوّج مع الفريق بعشرة ألقاب محلية وقارية.

كما خاض الظهير الأيسر المصري تجربتين احترافيتين في الدوري السعودي مع ناديي الأهلي والفتح، وتوّج مع «الراقي» بأربعة ألقاب.