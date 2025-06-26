تشهد العلاقة بين المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن وزوجته دانا آدم أزمة متصاعدة تحولت من خلافات عائلية إلى نزاعات قانونية معقدة، تتعلق بملكية فيلا في منطقة كينج مريوط بالإسكندرية، إلى جانب اتهامات متبادلة وتدوينات أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشأت الأزمة عندما تقدم شخص ببلاغ ضد دانا آدم يتهمها بالاستيلاء على فيلا في كينج مريوط، مدعياً أنه استأجرها بعقد رسمي من حسام حسن في مارس 2025.

ووفقاً لتقارير، الفيلا مملوكة بشكل مشترك، حيث تمتلك «دانا» وأبناؤها 75% من العقار، بينما يملك حسام 25%.

ورفضت «دانا» مغادرة الفيلا، مؤكدة حقها القانوني في البقاء، ما دفع المستأجر إلى تحرير محضر ضدها (رقم 2761 إداري عامرية ثانٍ).

في المقابل، اتهمت «دانا» حسام حسن بمحاولة طردها من الفيلا بمساعدة أشخاص وصفتهم بـ«البلطجية»، مدعية أنهم اقتحموا المكان ليلاً.

وسبق أن تقدمت «دانا» ببلاغ مماثل خلال عيد الأضحى 2024، لكن الطرفين توصلا إلى تصالح مؤقت، قبل أن تتجدد الخلافات في يونيو 2025.

في 21 يونيو 2025، تفاجأت «دانا» أثناء التحقيق في قضية الفيلا بوجود حكم غيابي صادر ضدها بالحبس لمدة شهر مع كفالة 500 جنيه، في قضية تحمل رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثانٍ، بتهمة التعدي بالضرب على حسام حسن، مصحوب بتقرير طبي، وهو ما أثار استياء عائلتها، التي اعتبرته محاولة للضغط عليها، خاصة بعد إعلان التصالح بين الزوجين سابقاً.

في 22 يونيو 2025، تقدمت «دانا» بمعارضة على الحكم الغيابي في محكمة الدخيلة بالإسكندرية، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بعد دفع كفالة 500 جنيه، مع تحديد جلسة في 15 يوليو 2025 للنظر في المعارضة.

على صعيد آخر، نفى حسام حسن، عبر محاميه أكرم صالح، تورطه المباشر في النزاع الأخير، مؤكداً أن الفيلا مؤجرة بعقد رسمي، وأن الخلاف يدور بين «دانا» والمستأجر.

وأوضح المحامي في تصريحات صحفية أن حسام حسن لم يتقدم ببلاغات ضد زوجته في القضية الأخيرة، وأن وجوده في القاهرة أثناء الحادثة يؤكد عدم علاقته المباشرة.

وفي فيديو سابق عام 2024، أكدت «دانا» أنها تزوجت حسام حسن عام 2015، وأن انفصالهما عام 2022 لم يدم سوى 10 أيام، ومع ذلك أشارت مصادر متضاربة إلى انفصال جديد، لكن حتى يونيو 2025 لم يصدر تأكيد رسمي بطلاقهما، وتظل دانا زوجته قانونياً.