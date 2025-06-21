توّج فريق الشرطة رسمياً بلقب الدوري العراقي لكرة القدم لموسم 2024-2025 قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، عقب فوزه على مضيفه نفط الجنوب بنتيجة 3-1، مستفيداً من تعثّر الزوراء بالخسارة أمام الكرخ 2-1 ضمن الجولة 36 من المسابقة.وبهذه النتيجة، رفع الشرطة رصيده إلى 83 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدّماً بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزوراء الذي تجمد رصيده عند 74 نقطة، بينما احتل زاخو المركز الثالث بـ67 نقطة.ويُعد هذا اللقب هو الرابع على التوالي لفريق الشرطة في الدوري، والثامن في تاريخه، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة، خلف الزوراء المتصدر بـ14 لقباً، ويليه القوة الجوية ثالثاً برصيد 7 ألقاب.وفي اللقاء الأول، خطف الشرطة فوزاً ثميناً من ملعب نفط الجنوب، حيث سجل له كل من أحمد يحيى، ومهند علي، والسوري محمود المواس في الدقائق 35 و58 و79 على التوالي، فيما أحرز حسن داخل كشاش هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 47.وحقق الشرطة فوزه الـ25 هذا الموسم، مقابل 8 تعادلات و3 هزائم، فيما تلقى نفط الجنوب –الهابط سلفاً– خسارته رقم 21، مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، ليتوقف رصيده عند 29 نقطة.أما في المباراة الثانية فقد سقط الزوراء بشكل مفاجئ أمام الكرخ الذي انتزع فوزاً ثميناً بهدفين دون رد أحرزهما النيجيري إفياني إيزي ومصعب جمال في الدقيقتين 20 و87. وتعد هذه الخسارة السادسة للزوراء هذا الموسم والثانية توالياً، لتتلاشى آماله رسمياً في اللحاق بالشرطة، بعدما حقق سابقاً 22 فوزاً و8 تعادلات.في المقابل، رفع الكرخ رصيده إلى 43 نقطة بعدما حصد فوزه الـ11 هذا الموسم، إلى جانب 10 تعادلات و15 خسارة، ليتمسك بآمال البقاء، متقدّماً بفارق ضئيل عن الميناء (40 نقطة ومباراة مؤجلة) وديالى (40 نقطة)، اللذين ينافسان على تفادي الهبوط، بعد أن تأكد هبوط 3 فرق بالفعل.