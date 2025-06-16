سيطر الحزن والهدوء على ملامح لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي إمام عاشور، لحظة وصوله إلى فندق إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب خضوعه لجراحة ناجحة في عظمة الترقوة، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في انطلاقة مشوار النادي بكأس العالم للأندية 2025.

وظهر عاشور في حالة نفسية صعبة، حيث التزم الصمت ولم يتفاعل مع كاميرات المتابعين، في وقت أكدت مصادر قريبة من بعثة الأهلي أن اللاعب يشعر بإحباط شديد بسبب غيابه القسري عن مباريات الفريق القادمة.

يُذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يعوّل كثيراً على لاعب الوسط الشاب، لما يمتلكه من مهارات عالية وقدرة على صناعة الفارق، ما يجعل غيابه خسارة كبيرة للفريق في هذه المرحلة الحاسمة.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في الدقيقة 12 من المباراة، بعد تدخل قوي من أحد لاعبي إنتر ميامي أثناء محاولته السيطرة على الكرة.

وحاول الجهاز الطبي علاجه داخل الملعب، لكن اللاعب سقط باكياً من شدة الألم، ليتم استبداله بأحمد مصطفى (زيزو)، الذي شارك لأول مرة رسمياً مع الأهلي.