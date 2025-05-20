يشهد الوسط الرياضي المصري حالة من الجدل الواسع بعد ورود أنباء عن عرض مالي غير مسبوق من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي المصري وأحد أبرز لاعبي الدوري.

العرض الذي يُعد الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، أثار تساؤلات حول مصير اللاعب وموقف النادي الأهلي من هذا الإغراء.

وفقًا لتقارير قناة «أون تايم سبورتس»، تلقى إمام عاشور عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، بقيمة تتجاوز بكثير 6 ملايين دولار (ما يعادل حوالى 300 مليون جنيه مصري)، وهو رقم غير مسبوق للاعب مصري في مركزه.

وأشار الإعلامي سيف زاهر، المذيع بالقناة، الذي أعلن الخبر، إلى أن القيمة المالية للعرض قد تُحدث ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية، نظرًا لضخامتها وتأثيرها المحتمل على سوق الانتقالات.

وذكرت مصادر، خاصة من داخل النادي الأهلي لـ«عكاظ»، أن نادي «نيوم» السعودي مهتم بخدمات نجم الأهلي المصري وقدم عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار، مع إمكانية زيادة المبلغ.

وقال إن العرض قدمته إحدى الشركات الرياضية التي تتولى تسويق اللاعبين، ويأتي في ظل تألق إمام عاشور اللافت مع الأهلي خلال الموسم الحالي، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع أسامة فيصل، مما جعله محط أنظار أندية الخليج، كما أن أداءه المميز في خط الوسط، وقدرته على التأثير في المباريات هجوميًا ودفاعيًا، جعلاه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب مارسيل كولر.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن إدارة الأهلي تميل إلى رفض العرض، نظرًا لأهمية إمام عاشور قلب الفريق النابض، ودوره المحوري في تحقيق البطولات، خصوصاً مع اقتراب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

فيما كشف مصدر آخر، أن الأهلي قد يدرس العرض إذا تجاوز القيمة المالية التوقعات بشكل كبير، أسوة بصفقات سابقة مثل الجابوني ماليك إيفونا وتريزيجيه ورمضان صبحي، خلال إدارة رئيس الأهلي السابق محمود طاهر، خصوصاً أن بيع اللاعب قد يدر أرباحًا مالية كبيرة، مع إمكانية التعاقد مع بديل في نفس المركز.

على صعيد آخر، كشفت تقارير محلية، أن الأهلي يخطط لتحصين اللاعب مبكرًا عبر تجديد عقده لمدة 4 مواسم إضافية، مع رفع راتبه إلى الفئة الأولى الممتازة، ليصبح في نفس المستوى المالي مع النجوم.