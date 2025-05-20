توّج نادي الكويت بلقب كأس ولي العهد لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه (1 - 0) على نادي العربي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين على استاد جابر الأحمد الدولي، وذلك في نهائي موسم (2024-2025).وشهدت المباراة انتهاء الشوطين الأصليين، حيث تنافس الفريقان بلعب متوازن مع فرص ضائعة، وامتدت المباراة إلى الشوطين الإضافيين أهدر خلاله نادي العربي ركلة جزاء نفذها اللاعب حمزة خابا في الدقيقة (67) بعدما تصدى لها حارس الكويت سعود الحوشان، في المقابل حسم اللاعب يحيى جبران اللقب لفريقه نادي الكويت بعد تنفيذه ركلة جزاء في الشوط الثاني الإضافي بالدقيقة (121).