دوّنت جنوب أفريقيا اسمها في سجل أبطال كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، بعد فوزها بهدف دون رد على نظيرها المغربي في النهائي الذي أُقيم مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع كوموليمو كيكانا في الدقيقة 70، عقب تسديدة بعيدة المدى استغل خلالها تمريرة طويلة من الحارس فليتشر لويي سميت، وسط ارتباك دفاعي مغربي.وشهد الشوط الأول حذراً من الطرفين مع قلّة في الفرص الواضحة، فيما اقترب المغرب من التسجيل مطلع الشوط الثاني عن طريق إسماعيل العاود، لكن حارس جنوب أفريقيا تصدى لمحاولته.وضغط المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة، خصوصاً عبر جوناس العبدلاوي، غير أن الدفاع الجنوبي أفريقي حافظ على تقدمه، وكان قريباً من تعزيز النتيجة في الدقيقة 82 لولا تدخل الدفاع المغربي.وفي وقت سابق، حسم منتخب نيجيريا المركز الثالث بعد تفوقه على مصر بركلات الترجيح (4-1).